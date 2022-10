Echinaceea, planta minune pentru organism

Echinaceea este o planta originara din America de Nord, utilizata de mii de ani pentru proprietațile sale curative. Beneficiile sale sint evidente in tratarea unor boli precum sint afecțiunile respiratorii, urinare, oboseala cronica, migrene, herpes, tulburari de deficit de atenție – hiperactivitate (ADHD), reumatism, septicemie, gripa, amigdalita. Echinanceea este o planta bogata in vitamina C