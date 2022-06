Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU) a anunțat ca Eurovision 2023 nu va putea fi organizat in Ucraina. Potrivit EBU, sunt șanse mari ca Marea Britanie sa gazduiasca popularul concurs muzical.„Avand in vedere razboiul care are loc dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, EBU a evaluat situatia si a realizat un studiu foarte cuprinzator, in consultare cu specialisti externi, in special pentru a revizui problemele de securitate”, precizeaza comunicatul EBU, preluat de news.ro.La capatul acestei analize, EBU a concluzionat ca „in circumstantele actuale, Ucraina nu este in masura sa indeplineasca…