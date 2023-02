Stiri pe aceeasi tema

- East 17 si Mr.President sunt primii artisti anuntati la editia din acest an a We Love Music Festival, ce se va desfasura pe platoul Feteni din Ramnicu Valcea in perioada 18-20 august 2023, potrivit unui comunicat de presa.

- Puteți de acum susține activitațile culturale ale ASTRA Carei prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe profit din anul 2022, varsat oricum la bugetul de stat. O puteți face completand Formularul 230 anexat, apoi scanat și trimis pe adresa de mail [email protected] Va mulțumim. Daca nu folosiți…

- Ricardo Caria, portughezul indragostit de țara noastra revine in Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, urmand sa susțina nu mai puțin de trei concerte la Porto Arte in perioada 3 – 5 februarie, evenimentele urmand sa se desfașoare sub genericul Fado. „Anul 2023 se anunța a fi pentru mine un an al…

- Gigi Becali, cel care spune ca extravaganța pe care o afișa in anii ’90 a fost copiata de designerii Botezatu ori Ciucu, a ajuns la o noua etapa. Latifundiarul scrie noi linii in moda in felul in care se imbraca mai nou. Brandurile de lux in care se imbraca milionarul au disparut fiind acoperite cu…

- O noua aventura se anunța vara care urmeaza, pentru toți iubitorii de muzica – We Love Music Festival! Festivalul care a unit melomanii de toate varstele revine cu o noua ediție care iși propune sa surprinda placut publicul cu cele mai mari nume muzicale. Prima ediție a festivalului a adus la un loc…

- Romania will join the Schengen area and will do it so soon, the president of the European Parliament, Roberta Metsola, said on Monday in the joint plenary session of the Senate and the Chamber of Deputies, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- The Minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, hosted, on Monday, together with the President of the Munich Security Conference, Christoph Heusgen, the welcome session of the Munich Leaders Meeting (MLM), an event that takes place on Monday and Tuesday in Bucharest, told Agerpres. Fii la…

- FOTO VIDEO| Salonul Internațional de Machete Statice Alba Iulia 2022, la a XVI-a ediție: Ce pot vedea vizitatorii la Muzeul Unirii FOTO VIDEO| Salonul Internațional de Machete Statice Alba Iulia 2022, la a XVI-a ediție: Ce pot vedea vizitatorii la Muzeul Unirii Asociatia Modelism Alba (AMA – IPMS Romania),…