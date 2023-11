Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (32 de ani) continua antrenamentele in Emiratele Arabe Unite. Sportiva din Constanța tocmai a contestat la TAS suspendarea de 4 ani primita pentru dopaj. Simona Halep s-a pregatit in ultimele zile in Dubai, la CF Tennis Academy. Imbracata intr-un echipament lejer, dubla campioana de Grand…

- Ana Bogdan, locul 73 WTA, a debutat marți dupa-amiaza la Cluj Napoca, la Transylvania Open, in cadrul singurului turneu WTA 250 organizat in țara, in acest an. Romanca s-a impus cu scorul 6-4, 6-1 in primul tur, dupa ce a trecut intr-o ora și 23 de minute de joc de Viktoriya Tomova, locul 98 WTA. Chiar…

- O noua aventura sportiva se anunța in viitorul apropiat, este vorba despre Spartan Sovata 2023 care va avea loc in data de 23 octombrie și care va pune la dispoziția participanților patru curse, delimitate in funcție de dificultatea și lungimea traseului de alergat, varsta și performanța sportiva. Cele…

- Simona Halep a fost suspendata pe o perioada de 4 ani pentru dopaj, a anuntat Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA). Tribunalul a acceptat argumentul Simonei Halep ca a luat suplimente alimentare contaminate, dar a determinat ca volumul ingerat de jucatoare nu putea da ca rezultat…

- Americanca Paige VanZant (29 de ani), fosta luptatoare in UFC, a dezvaluit ca in 24 de ore pe platforma OnlyFans a caștigat mai mulți bani decat toata cariera de sportiva. Paige VanZant s-a retras din cariera de luptatoare in 2020, dupa ce UFC nu i-a acceptat pretențiile financiare. Americanca a decis…

- ITIA (Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului) a emis marți dupa-masa verdictul in cazul de dopaj al Simonei Halep.Sportiva din Romania nu mai figureaza in clasamentul WTA și nu a mai evoluat din data de 7 octombrie 2022, cand a fost testata pozitiv la substanța Roxadustat in cadrul turneului…

- Karolina Muchova (27 ani, 10 WTA) a dispus in optimile US Open de chinezoaica Xinyu Wang, cu 6-3, 5-7, 6-1. Sportiva din Cehia e extrem de motivata si vrea sa continue pe aceeasi linie, a victoriilor, si in duelul cu Soarana Cirstea, din sferturi. Karolina Muchova sta intre Sorana Cirstea si prima semifinala…

- Jucatoarea de tenis din Aiud, Alexia Marginean, a intrat in topul WTA. Pe ce loc se afla Sportiva din Aiud, Alexia Iulia Marginean, a intrat oficial in clasamentul de tenis, WTA. Potrivit reprezentaților primariei Aiud, sportiva a intrat pe locul 1347. ”Acesta se anunța a fi inceputul unei calatorii…