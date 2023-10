Consiliul de Administrație al Companiei Tarom a decis anumite schimbari in management-ul executiv, cu scopul de a revitaliza si de a optimiza activitațile de conducere și coordonare ale Companiei. Incepand din data de 23 octombrie 2023, in urma indeplinirii formalitaților legale, funcția de director general va fi preluata de Bogdan Popescu. Acesta este absolvent al Facultații de Aeronave, al Facultații de Drept din cadrul Universitații București, cat și al programului EMBA Asebuss. Popescu are o experiența de peste 25 de ani in multinaționale precum Shell, METRO și Microsoft. De asemenea, in anul…