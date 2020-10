E OFICIAL! Mii de români vor ieși MAI DEVREME la pensie Vești importante pentru o categorie de romani. Se da lege! Aceștia vor ieși mai repede la pensie. Potrivit unui proiect de act normativ adoptat de catre deputați, se va modifica și completa Legea pensiilor, ce presupune pensionarea mai devreme pentru cei care... Citește AICI ce prevede noul proiect- Cine sunt cei care vor beneficia de reducerea varstei de pensionare... Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

