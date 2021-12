Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Oscar Washington Tabarez, care se afla din 2006 la conducerea primei reprezentative a Uruguayului, a fost demis, vineri, în urma rezultatelor slabe înregistrate în preliminariile Campionatului Mondial din 2022."Comitetul Executiv a luat aceasta decizie dificila…

- Argentina s-a calificat la Cupa Mondiala din Qatar dupa egalul cu Brazilia, scor 0-0. Este al 13-lea turneu final consecutiv la care "pumele" participa. Leo Messi a fost integralist, dar nu a reusit sa aduca victoria pentru nationala tarii sale in derby-ul sud-american cu Brazilia. Dupa meci, starul…

- Cu Messi integralist, Argentina a remizat cu Brazilia, 0-0, și și-a asigurat prezența la Campionatul Mondial din 2022 grație infrangerii suferite de Chile, 0-2 cu Ecuador. Deși nu a mai jucat la PSG din finalul lunii octombrie, iar contra Uruguayului a bifat doar 15 minute, Lionel Messi (34 de ani)…

- Selecționata Braziliei a obținut joi calificarea la Campionatul Mondial din Qatar, care va avea loc în 2022, dupa ce a învins Columbia, scor 1-0, în etapa a 13-a a preliminariilor din zona Conmebol.Unicul gol al partidei a fost înscris de Paqueta, în minutul 72.Brazilia…

- “America Latina – mai precis America de Sud si America Centrala – a devenit cea mai cautata zona dupa cea europeana, de catre turistii romani cu venituri de la medie in sus, amatori de turism premium. Topul tarilor din America de Sud si Centrala este condus, la ora actuala, de Mexic. Urmatoarele destinatii…

- Cererea pentru pachete de vacanta in America Latina a crescut in ultimii ani, iar 60% dintre turistii romani prefera circuitele care combina mai multe tari. Cel mai accesibil pachet turistic este un circuit Argentina – Uruguay – Brazilia si costa 1.700 euro plus taxe, iar cel mai scump include Ecuador,…

- Turiștii romani descopera America Latina, care este acum cea mai cautata zona geografica, dupa cea europeana. America Latina este regiunea formata din America de Sud și America Centrala. Ea este vizata de „turiștii romani cu venituri de la medie in sus, amatori de turism premium”, anunța consultantul…

- Reprezentativa Braziliei a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, duminica, in compania nationalei Columbiei, in preliminariile CM-2022, anunța news.ro. In urmatorul meci, Brazilia va evolua cu Uruguay, joi, la Manaus. Tot in zona Americii de Sud, Argentina a invins Uruguay,…