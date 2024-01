Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor anunța ca, in primele zile de la implementarea sistemului e-Factura, peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistem, avand o valoare totala de 25 miliarde de lei. „Faptul ca numai in ultimele 24 ore aproximativ un milion de facturi au fost transmise prin intermediul…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a recunoscut o problema, anume ca unele facturi sunt multiplicate și a dat un termen de o saptamana celor din subordine sa o rezolve. Dar vina a fost aruncata tot pe utilizatori. Intre timp, companiile ofera softuri de contabilitate, cele mai importante din piața…

- Ministrul Finanțelor din Romania, Marcel Boloș, a discutat despre trei greșeli comune pe care utilizatorii le fac in modulul e-Factura și despre masurile luate pentru a rezolva aceste probleme: Trimisul repetat al facturii: Mulți utilizatori, dupa ce apasa butonul „Trimite”, nu așteapta ca factura electronica…

- Romania a primit autorizarea din partea Consiliului Uniunii Europene de a introduce obligația de a emite numai facturi electronice in relația comerciala B2B (Business to Business). Astfel, doar documentele in format electronic vor mai fi acceptate ca...

- Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), Ionel Sorin Balan, a vorbit sambata despre e-factura . „S-a lucrat astfel incat sa se reduca costurile de implementare cat mai mult. In acest sens, la nivelul bazelor de date a fost implementata tehnologie open source, care a redus foarte mult…

- Ministerul Finanțelor anunța, intr-un mesaj pe site-ul propriu, ca joi, 28 decembrie, vor avea loc operațiuni tehnice pentru implementarea sistemului RO E-factura, motiv pentru care serviciile Spațiului Privat Virtual legate de e-Factura nu vor funcționa. Va anunțam ca, in data de 28 decembrie a.c.…

- Guvernul Ciolacu a luat in considerare situația ca sistemul e-Factura sa pice, avand in vedere nivelul imens de date pe care urmeaza sa-l primeasca Ministerul Finanțelor (ANAF nu este decat instituția care va folosi datele).

- AFM anunța startul celei de-a treia runde de atragere de fonduri pentru programul ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare” AFM anunța startul celei de-a treia runde de atragere de fonduri pentru programul ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare”…