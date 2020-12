Dwayne “The Rock” Johnson a lansat în acest an brandul său de tequila Teremana şi spune că ”învaţă din mers” Pandemia s-a dovedit a fi pana la urma profitabila pentru Teremana. Brandul a vandut peste 300.000 de cutii de 9 litri de tequila in ultimele noua luni, potrivit actorului. In timpul carantinei din primavara, vanzarile de bauturi alcoolice in afara localurilor au crescut in SUA cu 34,1%, oamenii band mai mult acasa decat in baruri si restaurante, potrivit datelor firmei Nielsen. Johnson a spus ca ”a fost intodeauna un bautor de tequila” si ca s-a gandit la o afacere cu tequila in ultimii 10 ani, dar ca a amanat lansarea pana acum trei-patru ani, cand a considerat ca este momentul potrivit. ”Sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

