Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a retrogradat si matematic, ca valoric era de mult acolo, in Liga 3, dupa ce a pierdut in deplasare cu CSM Slatina (0-1), sambata, intr-un meci din etapa a 5-a a fazei play-out a esalonului secund. Alexandru Ciocalteu a inscris singurul gol al partidei de pe stadionul 1 Mai. Oltenii…

- Disputa dintre primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, continua, avand tot mai mult un fel de iz de roman foileton, care, posibil, va avea o finalitate la alegerile locale de anul viitor. Acum, subiectul de actualitate a devenit terenul de la Solventul, unul care e…

- In primul joc oficial disputat pe teren propriu in 2023, Politehnica Timișoara a avut parte de un meci dominat cap-coada in compania echipei AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, la finalul caruia obține cele trei puncte. Intalnirea a contat pentru etapa a doua din play-off. In partea a doua, jucatoarele…

- Etapa a 21-a din prima liga de handbal masculin a adus a 7-a victorie pentru SCM Poli. A fost insa un succes obținut cu „forcepsul”, venit in fata unei echipe ce nu a obtinut niciun punct pana la aceasta partida. Desfasurat in Sala Constantin Jude, jocul dintre SCM Politehnica Timișoara si CSM Oradea…

- Cu experiența in UEFA Women’s Champions League, Tristan Corneil vine sa intareasca lotul Politehnicii Timișoara in play-off. In ultima zi de transferuri, Politehnica Timișoara a perfectat mutarea jucatoarei Tristan Corneil, canadianca in varsta de 29 de ani, ajunsa in Romania zilele trecute. „Din momentul…

- Sambata, 4 martie, Politehnica Timișoara debuteaza in play-off-ul Ligii I pe terenul echipei FC Carmen București. Fetele in Ghete pornesc din poziția de lider, avand șase puncte avans fața de adversara de maine și trei puncte fața de locul secund ocupat de FC Universitatea Cluj. Au fost șapte saptamani…

- Handbaliștii alb-violeti se deplaseaza la București pentru meciul din etapa a XX-a a Ligii Naționale, cu Steaua. Partida este programata miercuri, 1 martie, la ora 17.30, și va avea loc la sala Apollo. Adversarul de maine a realizat rezultate contradictorii in cele mai recente etape: roș-albaștrii au…

- Fetele de la CSM Lugoj s-au impus in deplasarea de la Bucuresti, in jocul cu CSM, dupa o evolutie sigura si mai ales dominanta pe fileu. A fost 3-0 (25-18, 25-12, 25-17) pe terenul unei formatii capabile de surprize. Aliona Martiniuc (15) si Elizaveta Ruban (12) s-au evidentiat de la detinatoarea Supercupei…