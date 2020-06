Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 31 mai - Sputnik. Potrivit informațiilor, pana acum, in țara s-au inregistrat 8 098 cazuri de infecție cu COVID-19, dintre care 994 in regiunea transnistreana. Din acest numar, 251 de pacienți sunt in stare grava, iar 22 de persoane se afla la respirație asistata. Totodata, 636 de oameni…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. O mașina de serviciu a Inspectoratului Național de Securitate Publica al IGP a fost facuta zob in timp ce staționa pe marginea carosabilului. In automobilul marca Dacia se afla un polițist care monitoriza traficul in cadrul acțiunii "10 zile de activitați impotriva accidentelor…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. O mașina s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea șoselei, in apropierea localitaților Valea-Perjei din raionul Cimișlia. La fața locului a intervenit un echipaj al Poliției. Ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Cimișlia a declarat penstru Sputnik Moldova…

- CHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. In timp de 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au fost constatate 4 451 de traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 832 de persoane, dintre care 2 227 de treceri la frontiera moldo-romana, 575 de treceri la frontiera cu Ucraina…

- CHIȘINAU, 23 mai – Sputnik. Un nou deces cauzat de COVID-19, al 238-lea la numar, este anunțat in aceasta dimineața de Ministerul Sanatații. A murit un barbat de 73 ani din municipiul Chisinau. Pacientul a fost transferat de la Spitalul „Sfanta Treime” la Institutul de Medicina Urgenta, pe data de…

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Peste doua mii de persoane au traversat frontiera de stat in ultimele 24 de ore, informeaza serviciul de presa al Poliției de Frontiera. © CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicelaSimptomele de COVID-19 in cazul carora bolnavul trebuie internat obligatoriu – opinie Potrivit…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Potrivit Ministerului Sanatații, astazi, s-au inregistrat doua decese din cauza COVID-19. Este vorba despre o femeie de 69 an din Cahul. Pacienta a fost internata in data de 18 aprilie in spitalul raional Cahul. Ea mai suferea de insuficiența hepato-renala. © Photo : Пресс-служба…

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca salvatorii au fost alertați in aceasta dimineața, dupa ce o femeie in varsta de 68 de ani a cazut intr-o fantana publica in orașul Drochia. © Sputnik / Kirill KallinikovDescoperire macabra: Cadavrul unui barbat…