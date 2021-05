După un an de politică negaţionistă faţă de existenţa virusului,…

Un comitet de experti format de noua presedinta a Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, a recomandat luni ''folosirea gratuita'' a vaccinurilor anti-COVID-19, intensificarea testarii cu teste PCR - pana in prezent interzise in aceasta tara - si a cerut personalului sanitar sa trateze bolnavii infectati cu noul coronavirus, dupa mai mult de un an de politica negationista fata de existenta acestui virus impusa de presedintele defunct John Magufuli, relateaza agentia EFE.

''Angajatii din sectorul sanitar trebuie sa-si indeplineasca responsabilitatile profesionale, bazate pe bunele practici, norme…