In perioada 26-30 noiembrie, are loc a III-a editie a Festivalului de Teatru „Rebreanu. New Collection". Ne așteapta cateva spectacole de teatru, concerte, ateliere, lansari de carte, lecturi publice si conferinte…!

- Cantautorul Stefan Hrusca va sustine doua reprezentatii ale concertului sau de colinde, in cadrul Turneului National de Colinde - Stefan Hrusca 2023, pe 18 decembrie, pe scena Salii „Ion Caramitru" a Teatrului National „I.L. Caragiale", informeaza un comunicat transmis Agerpres.

- Cantautorul Mircea Baniciu sarbatoreste 50 de ani de cariera in cadrul unui spectacol aniversar care va avea loc miercuri la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti. Gala ‘Stele Romanesti – Mircea Baniciu, 50 de ani de cariera’ este o incursiune subiectiva si sentimentala atat in viata profesionala,…

- Primaria Municipiului Bistrita si Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc” va invita in perioada 26-30 noiembrie la a III-a editie a Festivalului de Teatru „Rebreanu. New Collection”. La Bistrița se desfașoara o noua ediție REBREANU New Collection. E vorba de o serie de spectacole de teatru, concerte,…

- In perioada 7 – 12 noiembrie, Teatrul „Toma Caragiu”, in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiești, organizeaza cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Toma Caragiu”. Ediția din acest an va aduce la Ploiești reprezentații susținute de renumite teatre din țara (Teatrul Național…

- Mircea Baniciu, solistul fenomen al anilor ’70 prin cea mai populara formație romaneasca dintotdeuna, Phoenix, a ajuns la cea de-a 74-a aniversare. Insa mult mai importanta ramane aniversarea prodigioasei sale cariere artistice, 50 de ani de la debutul sau. O viața inchinata muzicii, ce a lasat amintiri…

- Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București participa la cea de-a VIII-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Romanești la Chișinau (14-24 septembrie 2023) cu doua spectacole importante din repertoriu, „Creatorul de teatru”, in regia lui Alexandru Da