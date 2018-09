Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini este singurul obstacol in calea incheierii unui acord intre Berlin si Roma cu privire la returnarea migrantilor catre Italia daca ei au fost inregistrati intai in aceasta

- Ministerul german de Interne a declarat ca a facut o ințelegere prin care Grecia va lua inapoi solicitanții de azil inregistrați deja acolo și a exprimat optimismul cu privire la obținerea unui acord similar cu Italia.

- Guvernul de la Berlin a finalizat un acord cu Spania prin care aceasta s-a angajat sa preia migrantii care sosesc in Germania, dar sunt deja inregistrati pe teritoriul spaniol, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a Ministerului de Interne, citata de AFP. Acordul a fost semnat luni si va intra…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a salutat miercuri deschiderea in Bavaria a primelor asa-zise centre de tranzit pentru solicitantii de azil in Germania, argumentand ca acestea "permit un proces de decizie rapid si sigur", transmite dpa. "Sunt increzator ca si alte landuri germane vor urma…

- Grecia va primi inapoi pe teritoriul sau 1500 de solicitanti de azil aflati in prezent in Germania, in cadrul acordului convenit intre cele doua tari in urma summitului european de la sfarsitul lui iunie cu privire la gestiunea migratiei, a indicat miercuri ministrul grec pentru politica migratorie,…

- De la inceputul acestui an pana pe 15 iulie, au fost inregistrati 18.016 migranti sositi pe tarmurile spaniole, comparativ cu 16.566 in Italia si 14.678 in Grecia, a precizat agentia ONU.In Spania, sosirile de migranti aproape ca s-au triplat comparativ cu aceeasi perioada a lui 2017. In…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat miercuri ca nu considera prioritara incheierea unui acord bilateral cu Germania privind returnarea migrantilor, informeaza DPA. Dupa o intalnire la Innsbruck, in Austria, cu omologul sau german Horst Seehofer, Salvini a declarat ca nu va accepta…

- Italia ar fi avantajata daca Austria ar reintroduce controale la frontiera comuna, a declarat ministrul de interne Matteo Salvini, dupa ce Viena a anuntat marti ca este ‘pregatita sa ia masuri pentru protejarea’ granitelor tarii daca acordul intervenit luni seara in problema migrantilor in coalitia…