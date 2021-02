Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a aprobat miercuri legislatia care inaspreste amenzile pentru incalcari comise in timpul protestelor de strada, dupa ce mii de persoane au fost arestate in timpul unor manifestatii neautorizate in sprijinul opozantului Aleksei Navalnii, cel mai vocal critic la adresa…

- Autoritațile de la Moscova iau in calcul adoptarea unui pachet financiar masiv de cel puțin 6,7 miliarde de dolari pentru temperarea nemulțumirilor privind problemele economice, in contextul recentelor manifestații antiguvernamentale și inaintea scrutinului legislativ din toamna, scrie Reuters . Protestele…

- In Moscova, unde s-au anunțat proteste ample, autoritațile au inchis stațiile de metrou, iar circulația a fost restricționata. In plus, multe dintre restaurantele și magazinele din centrul capitalei vor fi inchise.Manifestanții sunt așteptați sa demonstreze in apropiere de Kremlin și de sediul FSB.Agenții…

- Președintele rus Vladimir Putin a calificat astazi drept ”ilegale și periculoase” protestele de susținere a opozantului sau Aleksei Navalnii. Acestea au avut loc in acest weekend. Protestele ar putea atrage sancțiuni din partea statelor UE.Putin a susținut, intr-o sesiune de intrebari cu studenții,…

- Creatorii vaccinului rus împotriva noului coronavirus Sputnik V au declarat joi ca accesul la contul oficial Twitter pentru acest vaccin a fost restricționat de rețeaua sociala americana, potrivit AFP."Contul Sputnik V @sputnikvaccine a fost restricționat. Cautam sa stabilim motivele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat ca nu vede motive pentru declansarea unei anchete in Rusia asupra otravirii principalului opozant rus Aleksei Navalnii, victima a unui atac prezumat cu un agent neurotoxic in vara, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti o lege care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza în fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale în situatiile în care acestea intra în conflict cu prevederile Constitutiei,…

