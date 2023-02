Stiri pe aceeasi tema

Studiile medicale subliniaza efectul decisiv pe care il are consumul regulat al unui fruct de sezon in fața riscului bolilor ce afecteaza vasele de sange si inima.

Danezul Holger Rune a anuntat ca va continua colaborarea cu Patrick Mouratoglou si in acest sezon. Antrenorul francez, care se ocupa si de Simona Halep, il antreneaza pe sportivul danez de anul trecut, potrivit news.ro.

Postul de televiziune DIVA va difuza din 14 febraurie, in fiecare zi de marti, de la ora 21.00, cate doua episoade din cel mai nou sezon al serialului american despre medici „Camera de garda" (2015-prezent). Aceasta a opta serie a fost lansata in septembrie 2022 in SUA si are 12 episoade, potrivit…

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania ramane puternic interesata in accesarea de volume suplimentare de gaz caspic pentru a acoperi consumul national aflat in crestere.

Eroii serialului „Outlander", care se pregatesc sa revina pentru un al 7-lea sezon anul acesta si vor avea dreptul la un al optulea si ultimul sezon, a dezvaluit pe Twitter, canalul Starz, care difuzeaza serialul din 2014, informeaza News.ro.

Medicii din judetul Arad au inregistrat, in ultima saptamana, cel mai mare numar de infectii acute ale cailor respiratorii superioare din acest sezon de imbolnaviri, respectiv 2.709 pacienti diagnosticati, in crestere cu 25% fata de raportarea anterioara valabila tot pe sapte zile, potrivit Agerpres.

Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, a afirmat, vineri, la Prima News, ca este doar inceputul unui sezon greu, avand in vedere ca in Romania sezoanele de gripa sunt complicate din cauza ratei de vaccinare foarte scazute. "Avem supraaglomerarii in spitale",…

Ninsorile abundente care au cazut in Suedia au provocat haos, luni, in transporturile din aceasta tara scandinava, informeaza DPA.