- Norul generat de eruptia vulcanului din La Palma a intrat in Romania, duminica, la ora 15:00, a anuntat Ministerul Mediului. Norul de cenusa vulcanica produs de vulcanul Cumbre Vieja din Insulele Canare, traverseaza teritoriul Romaniei pana marti, ora 3:00, dupa cum reiese din hartile publicate de…

- Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, aflat sub monitorizare stricta de cateva zile din cauza unei activitati seismice intense, a erupt duminica. Un nor cu potential toxic incepe sa acopere de azi Romania dupa eruptiile vulcanului. Ce recomanda specialiștii.

- Norul toxic generat de erupția vulcanului din La Palma a acoperit Romania, acesta va intra prin partea de Vest a Romaniei, pe la Timișoara. Iata cum va fi afectata in aceste zile țara noastra și din ce substanțe chimice sunt compuși!

- Norul toxic provocat de erupția vulcanului din La Palma va ajunge și in tara noastra astazi. Substanțele poluante vor intra in țara prin vest, in zona orașului Timișoara, și vor acoperi toata...

- Vulcanul din La Palma, Spania, care a erupt in urma cu șapte zile, genereaza in acest moment un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule […]…

- Potrivit digi24.ro, o cantitate mare de dioxid de sulf este injectata spre Europa. Dioxidul de sulf aduce poluare suplimentara, o potențiala racire a solului și compuși chimici secundari (acizi, sulfați, etc) care sunt aduși la sol prin precipitare, precipitații…

- Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanti care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in tara prin vest, pe la Timisoara, si se va intinde peste toata tara pana luni seara.

- Erupția vulcanului din La Palma lasa in urma doar cenușa și drame. Sute de familii fug sa iși salveze lucrurile din case inainte ca lava sa le distruga tot ce au agonisit. Doar doua ore au avut la dispoziție sa-și faca bagajele. Pompierii și militarii le-au dat o mana de ajutor. Localnicii și-au parasit casele cu…