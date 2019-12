Dupa luni de tacere, Ion Iliescu a acordat primul interviu pentru o agentie de presa din Rusia. TASS: A facut o exceptie pentru noi

Stiri pe aceeasi tema

- Tacut cu presa din Romania, Ion Iliescu a oferit un amplu interviu agentiei de presa TASS din Rusia in contextul implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana. Fostul presedinte vorbeste despre Decembrie 1989, despre situatia din PSD si despre relatiile dintre Bucuresti si Moscova. Interviul este realizat…

- Tacut cu presa din Romania, Ion Iliescu a oferit un amplu interviu agentiei de presa TASS din Rusia in contextul implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana. Fostul presedinte vorbeste despre Decembrie 1989, situatia din PSD si relatiile dintre Bucuresti si Moscova. Interviul este realizat de Nikolai…

- Ion Iliescu spune ca in ultimii 30 de ani Romania s-a schimbat in bine, dar exista și parți mai puțin bune. „Eu am militat cindva pentru un model economic mixt, o economie sociala de piața. Viața a decis altfel. Dupa 1996, consensul intern a fost distrus și s-a declanșat privatizarea accelerata –…

- Desi a disparut din prim-planul vietii publice romanesti, ba chiar si la alegeri a apelat la urna mobila, Ion Iliescu a acceptat sa ofere un interviu agentiei de presa din Rusia TASS. Fostul presedinte a purtat un dialog cu legendarul corespondent al agenției TASS la București, Nikolai Morozov, cel…

- Internautii rusi au comentat cu umor si furie un interviu televizat acordat de premierul Dmitri Medvedev in timpul caruia acuzatii explozive privind folosirea unui avion privat de catre sotia sa au fost trecute in totalitate sub tacere, relateaza AFP. Dmitri Medvedev a acordat joi timp…

- Presa internationala a fost ieri cu ochii pe Republica Moldova. Despre faptul ca, la Chisinau a fost format si votat un nou Guvern au relatat agentii de stiri din Romania, Rusia, dar si Statele Unite.

- Filmul are la baza discutiile aprofundate cu zece locuitori ai Republicii Moldova, oameni obisnuiti, avand ca subiect perceptia acestora despre romanii din Romania si, prin comparatie, despre rusi, despre Romania ca tara, dar si despre Rusia si despre unire. Interlocutorii vorbesc din experientele lor…