Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana i-a cerut premierului polonez Mateusz Morawiecki sa-si retraga cererea prin care solicita Tribunalului Constitutional al Poloniei sa confirme preeminenta Constitutiei nationale a acestei tari in fata legislatiei UE, conform unei scrisori consulate joi de AFP. Scrisoarea a…

- Comisia Europeana a deschis miercuri o procedura de infringement impotriva Belgiei, reprosandu-i lipsa de independenta a autoritatii sale nationale responsabile cu protectia datelor personale, ceea ce echivaleaza cu o incalcare a regulamentului european GDPR (Regulamentul general privind protectia…

- Comisia Europeana (CE) urmeaza sa deschida miercuri o procedura de infringement impotriva Germaniei, in urma unei hotarari controversate a Curtii Constitutionale germane, in 2020, care a pus in discutie primatul dreptului european asupra dreptului national, declara marti o sursa europeana pentru…

- Comisia Europeana se pregateste sa demareze, miercuri, o procedura de infringement împotriva Germaniei, dupa o decizie a Curtii Constitutionale a Germaniei din 2020 care a pus în discutie prioritatea dreptului european asupra dreptului national, au declarat marti pentru AFP mai multe surse…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki a declarat luni ca autoritatile de la Varsovia vor mentine deschisa mina de carbune de la Turow, situata in apropiere de Cehia, in pofida deciziei recente a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), conform careia Polonia trebuie sa opreasca exploatarea minei…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki a declarat luni ca autoritatile de la Varsovia vor mentine deschisa mina de carbune de la Turow, situata in apropiere de Cehia, in pofida deciziei recente a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), conform careia Polonia trebuie sa opreasca exploatarea minei…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut luni oficial Tribunalului Constitutional ca confirme preeminenta Constitutiei Poloniei in fata legislatiei Uniunii Europene, transmite agentia EFE. Morawiecki anuntase deja la inceputul lunii martie ca va cere Tribunalului Constitutional sa dea…

- Premierul maghiar Viktor Orban și omologul sau polonez Mateusz Morawiecki se vor intalni joi cu Matteo Salvini, liderul partidului de dreapta Liga, pentru a discuta despre o alianța la nivel european. Discuțiile vor avea loc la Budapesta si se vor concentra pe crearea unei aliante intre partidele Fidesz…