- VIDEO| Fiii satului s-au intors acasa, la Stremț, in anul 2022, la a XIII-a ediție Fiii satului s-au intors acasa, la Stremț, in anul 2022, la a XIII-a ediție Duminica, 14 august, in satul Stremț din comuna cu același nume a fost sarbatoare. La invitația Primariei, a Consiliului Local Stremț și a primarului…

- Consilierii judeteni au aprobat in ultima sedinta a deliberativului alocarea sumei de 7.000 de lei pentru desfasurarea celei de a III-a editii a Scolii de vara pentru 100 de copii de etnie ucraineana din judet, ce va avea loc in perioada 8 – 12 august, in comuna Balcauti. Tabara este organizata in baza…

- Primaria orasului Bocsa organizeaza weekend-ul viitor prima editie a festivalului „Motors Rock”. Capul de afis al evenimentului e reprezentat de prezenta celebrei trupe rock Phoenix, aflata in an aniversar. Programul evenimentului include o parada a motociclistilor prin Bocsa, un spectacol de lasere,…

- Direcția Județeana de Evidența a Persoanelor Maramureș a deschis astazi Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Groși, Maramureș, care va deservi cetațenii din comuna Groși, cu cele trei sate componente: Groși, Ocoliș și Satu Nou de Jos, fara alte localitați arondate. ”Astfel, cetațenii…

- Duminica, 3 iulie, incepand cu ora 13.00, la Sala Sporturilor din satul sucevean Braiești, comuna Cornu Luncii, se va desfașura cea de-a VI-a ediție a Festivalului Produselor Tradiționale. Primarul Gheorghe Fron a transmis ca evenimentul include și o expoziție de produse tradiționale ale gospodarilor…

- Prima ediție a festivalului Take Off, desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute la Aeroportul „Banat” din Caransebeș a avut parte de succes, organizatorii evenimentului anunțand faptul ca in cele trei zile de spectacole la fața locului au participat aproximativ zece mii de spectatori. Pe scena principala…

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș in colaborare cu Centrul comercial Baia Mare Value Centre pregatesc cea de-a doua ediție a evenimentului Auto Show Maramureș. In perioada 10 – 12 iunie, la Baia Mare Value Centre, in zona exterioara aferenta centrului comercial (parcare) vor fi aduse in atenția…

- TENSIUNI… Razmerița neașteptata la Padureni, comuna in care pana daunazi, administrația locala era motiv de mandrie pentru localnici! Se pare insa ca apele s-au tulburat și mai mulți sateni au decis ca astazi sa iasa la un protest, in ușa Primariei din localitatea reședința de comuna. In maini cu mesaje…