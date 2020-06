Stiri pe aceeasi tema

- China si India au convenit miercuri sa deescaladeze cat mai curand posibil o situatie creata la frontiera dintre cele doua tari, in urma unei ciocniri dintre trupele lor soldata cu cel putin 20 de victime, a anuntat Ministerul chinez de Externe, transmite Reuters.

- Premierul chinez Li Keqiang a afirmat joi ca tara sa si Statele Unite trebuie sa-si respecte reciproc interesele fundamentale si sa isi rezolve diferendele, transmite Reuters. Li a a apreciat ca decuplarea economiilor americana si chineza nu este buna pentru omenire. 'Cred ca ambele tari trebuie…

- Parlamentul chinez a adoptat, joi, proiectul de lege privind securitatea nationala la Hong Kong, care a dat un nou impuls contestarii in fosta colonie britanica, relateaza Reuters. Pe acest fundal, Mike Pompeo a notificat Congresul ca Hong Kong nu mai are autonomie fata de China si se asteapta ca SUA…

- Cehia va redeschide de marti toate trecerile de frontiera cu Germania si Austria si va pune capat controalelor generalizate, insa calatoriile in scop turistic ale strainilor raman restrictionate, a comunicat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters.Calatorii vor trebui totusi sa aiba asupra…

- China a cautat sa blocheze un raport al Uniunii Europene in care era sustinut ca Beijingul raspandea informatii false despre epidemia de coronavirus, potrivit mai multor surse citate de Reuters. Raportul a fost facut public, intr-un final, cu unele critici facute Guvernului chinez inlaturate, scrie…

- China a anuntat miercuri o scadere a bilantului contaminarilor cu noul coronavirus, insa ramane ingrijorata de numarul tot mai mare al contaminarilor in regiunea de la frontiera cu Rusia, relateaza Reuters potrivit news.ro.Autoritatile sanitare chineze au anuntat 46 de noi contaminari cu noul…

- Provincia chineza Heilongjiang, aflata la granița cu Rusia, a devenit noul camp de lupta al Beijingului in lupta cu coronavirusul in condițiile in care autoritațile au raportat cel mai mare bilanț zilnic din ultimele aproape 6 saptamani, infecțiile fiind mai ales de import, transmite Reuters. China…

- Coreea de Sud a primit solicitari din 121 de state pentru a ajuta la operatiunile de testare a populatiei la noul coronavirus, a declarat miercuri un oficial din Ministerul de Externe, transmite Reuters.Campania masiva de testare din Coreea de Sud, sprijinita de geolocalizarea contactelor…