Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Satu Mare nu au permis intrarea in țara a unui mijloc de transport incarcat cu peste 13 tone de deșeuri (mobila și saltele) provenite din Franța. Luni, 20 noiembrie a.c., in jurul orei…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Facultatea de Educatie Fizica si Sport FEFS , a participat, recent, la cea de a treia intalnire transnationala din cadrul proiectului Practical Learning to Advance Youngsters in Sport PLAYS , care a avut loc la Nantes, in Franta.Proiectul PLAYS isi propune…

- Finii lui Gheorghe Turda s-au ales cu mari pagube, in urma unor vijelii. Cei doi au un restaurant in Franța, iar pagubele se ridica in jurul sumei de 15.000 de euro. Lorraine Baicu și soțul ei spun ca planuiau sa faca o alta investiție importanta, dar au dat banii pe reparații.

- Marian si Lorraine Baicu, fini lui Gheorghe Turda, au fost nevoiți sa inchida restaurantul pe care il dețin in Franța, dupa ce furtunile puternice din ultima perioada le-au distrus afacerea. La cat se ridica pagubele și ce au de gand sa faca.

- Un barbat din Ialomița a fost reținut și plasat sub control judiciar, dupa un scandal monstru intr-o benzinarie din Huedin, județul Cluj.La data de 2 octombrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Huedin au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 31 de ani, din municipiul…

- Incident dramatic intr-o cursa aeriana cu destinația Franța! Pasagerii au observat o doamna care parea ca doarme, așa ca cei aflați in vecinatate chiar au pastrat liniște, pentru a nu ii deranja somnul. Totul s-a schimbat dupa aterizare. Au crezut ca femeia doarme in avion Așadar, incident dramatic…

- Rusia afirma ca a distrus in cursul noptii de sambata spre duminica pe Marea Neagra trei vedete militare rapide avand la bord soldati ucraineni care se deplasau catre Crimeea, relateaza AFP. La randul sau, armata ucraineana a anuntat ca fortele ruse au atacat regiunea Kiev cu drone explozive.In cursul…

- O femeie de 66 de ani, care conducea un autoturism pe calea de rulare a tramvaiului pe bulevardul George Cosbuc din municipiul Galati, a pierdut controlul volanului si a intrat in statia de tramvai, moment in care masina a ricosat in refugiul pentru pietoni, unde a lovit gardul de protectie si a distrus…