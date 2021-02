Primaria Deva va finanta montarea de centrale termice pe gaz in toate unitatile de invatamant din oras, in asa fel incat, din toamna acestui an, toate scolile sa aiba propriile instalatii de producere a caldurii si apei calde, fara sa mai depinda de agentul termic furnizat de Termocentrala Mintia.

Decizia a fost luata marti in urma unei intalniri pe care conducerea Primariei Deva a avut-o cu directorii unitatilor de invatamant din oras, stabilindu-se ca prioritatea in investitiile din scoli si gradinite va fi, in acest an, dotarea acestora cu centrale termice pe gaz metan, scrie agerpres.ro.