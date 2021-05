Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au scos dintr-o fașie forestiera din sectorul Botanica, al capitalei cadavrul unui barbat de 30 de ani, dupa ce a parvenit un apel telefonic, la numarul de telefon 112, de la o doamna, care a informat ca pe strada Valea Crucii a fost depistata o persoana de gen masculin strangulata de creanga…

- Cadavrul gasit in data de 3 aprilie pe un camp intre localitatile aradene Misca si Vanatori din judetul Arad este al lui Sebastian Corbei, baiatul de 7 ani care a fost dat disparut de acasa in luna ianuarie. Acesta nu ar fi avut o moarte violenta si ar fi incercat sa se adaposteasca intr-un boschet…

- In adolescența, Brian acceptase un contract de munca semnat cu Victorian Railways in cadrul unui program de imigrare asistata in Australia, insa era extrem de nefericit. Nu putea sa iși cumpere pur și simplu un bilet spre casa - acceptase sa petreaca doi ani in țara. Costurile sale de transport fusesera…

- Protocolul de inmormantare a cadavrelor in caz de deces in urma infectarii cu SARS-CoV-2 este extrem de strict in acest moment in Romania. Sebastian Cocos, președintele Asociației Funerara Romana, explica ce s-ar putea intampla cu cadavrele inmormantate dupa infecția cu noul coronavirus.Cadavrul…

- Poliția a impanzit malul Somesului din centrul municipiului Satu Mare (pe B-dul Transilvania), acolo unde, cațiva trecatori au semnalat cadavrul unul barbat. Trupul neinsufletit prezinta leziuni taiate la nivelul gatului. Oamenii legii au limitat zona. Anchetatorii iau in calcul și posibilitatea unei…

- Mai multe plaje situate in apropiere de Merimbula, la aproximativ 430 de kilometri sud de Sydney, au fost inchise pentru o perioada de 24 de ore dupa ce o femeie in varsta de 60 de ani a fost atacata de un rechin, sambata dimineata, a anuntat serviciul de interventii Surf Life Saving din New South…

- Un lucrator forestier din Gorj a murit marți, in timpul unui accident de munca. Astfel, un barbat, de 36 de ani, din comuna Țanțareni, angajat al unei societați comerciale care expoata material lemnos, in timp taia un arbore, in padurea din satul Arpadia, ar fi fost lovit in zona capului de o creanga,…

- Aseara, 18 februarie, ora 22.00, polițiștii Secției 6 Poliției Rurala Sarasau au fost sesizați cu privire la faptul ca, in comuna Campulung la Tisa a avut loc un incendiu. La fața locului polițiștii au identificat imobilul la care incendiul a fost lichidat de catre pompierii voluntari din cadrul Primariei…