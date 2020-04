După ce a părăsit Asia Express, Carmen Grebenişan s-a pozat goală. Imaginea a făcut furori în rândul internauţilor Desi nu se asteptau sa reziste si sa ajunga atat de departe in competitie, Alina si Carmen sunt extrem de maandre de ceea ce au realizat si se bucura de faptul ca au avut oportunitatea sa participe la cea mai tare experienta, asa cum chiar ele au numit-o. Dupa episodul in care cele doua au parasit emisiunea, Carmen Grebenișan a postat un mesaj emoționant pe retelele de socializare, insotit de o imagine extrem de sexy, s-a pozat goala in cada. "A fost una dintre cele mai frumoase experiente la care am reusit sa participam vreodata in viata noastra. Este ceva de nedescris...… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

