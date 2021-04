Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman a fost inregistrat de aparatul radar gonind cu o viteza de 165 de kilometri pe ora pe „Autostrada Soarelui”, iar acum e anchetat penal. In momentul in care i s-au cerut actele, Coman nu a prezentat documentele necesare. Polițiștii au constatat ca fotbalistul nu are, de fapt, permis de…

