Dupa cateva zile insorite, scad temperaturile la Constanta. Cum va fi vremea la malul marii in urmatoarele doua saptamani

- Vremea incepe sa se raceasca, in urmatoarele zile. Nu vom avea parte de gerul bobotezei, bine cunoscut pentru luna ianuarie, insa valorile mai scad, astfel ca maximele nu vor mai depași 4,6 grade, iar minimele se vor incadra intre 2 și 5 grade. Din data de 4 ianuarie, șansele de precipitații vor fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza meteo pentru urmataoere doua saptamani. Potrivit ANM, la inceputul intervalului, vremea se va raci, valorile termice diurne vor ajunge la 5 grade, iar cele nocturne la 1 grad. Apoi, vremea se va incalzi din nou si astfel, la finalul…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 19.12.2022 ora 08:00 20.12.2022 ora 08:00 aduce cu sine o vreme care va continua sa se raceasca, devenind rece pentru aceasta data, in Dobrogea. Temperaturile maxime se vor incadra intre 1 si 2 grade, iar cele minime intre 6 si 0 grade. Cerul va fi variabil,…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Perioada celor doua saptamani de prognoza va fi caracterizata de oscilatii termice importante, zilele cu vreme rece alternand cu cele in care temperaturile vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, pana in 25 noiembrie, chiar daca vor fi variatii in regimul termic diurn si nocturn, in ansamblu vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada din an, cu o medie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, intervalul de prognoza va debuta cu vreme mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, astfel ca media maximelor va fi de 14 grade pana in data de 11 noiembrie,…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.In prima zi a intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 20...21 de grade, apoi va scadea spre 16 grade, in 1 noiembrie, pentru ca ulterior sa creasca…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 10-23 octombrie. Meteorologii au anuntat ca, in prima zi a intervalului, vremea va fi relativ calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 20...22 de grade, apoi, in 11 octombrie, scaderea de temperatura la valorile diurne…