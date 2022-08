Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a declarat miercuri ca forțele ruse incetinesc ritmul general al operațiunilor lor ofensive in Ucraina, reafirmand in același timp ca obiectivele Rusiei in acest razboi nu s-au schimbat, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima evaluare…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat miercuri ca incetinirea campaniei militare ruse in Ucraina este rezultatul unei decizii ‘deliberate’ a Moscovei pentru a reduce pierderile civile, dar a asigurat ca ‘operatiunea militara speciala’ se deruleaza conform planului si ca ‘toate obiectivele…

- SUA din Ucraina urmaresc sa epuizeze strategic Rusia pentru a elimina concurența și a avertiza alte state care duc o politica externa independenta. Aceasta opinie a fost exprimata de șeful Ministerului rus al Apararii, Serghei Șoigu, la o reuniune a miniștrilor apararii din țarile Organizației de Cooperare…

- Elanul forțelor rusești din caștigurile teritoriale obținute in jurul Bahmut și Avdiivka la sfarșitul lunii iulie este probabil epuizat, iar atacurile rusești din estul Ucrainei sunt probabil la apogeu, deși progrese rusești foarte mici vor continua probabil, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului …

- Ministerul rus al Apararii a anunțat incetarea pauzei operaționale a armatei, astfel reluandu-și atacurile pe mai multe axe de avans militar. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) noteaza ca este puțin probabil ca rușii sa efectueze mult mai multe atacuri la sol in Ucraina, insa va fi probabil…

- Forțele armate ale Federației Ruse au distrus depozitele cu muniție pentru obuzierele M777 furnizate de SUA, sistemele HIMARS, precum și tunurile autopropulsate 2S7 Pion cu rachete Kalibr de inalta precizie, a anunțat luni reprezentantul oficial al Ministerului rus al Apararii, generalul-locotenent…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a afirmat in cadrul unei intalniri cu liderul cecen Ramzan Kadirov, care a avut loc vineri ca fortele ruse vor „accelera” ofensiva din Ucraina, dar probabilitatea ca fortele ruse sa fie capabile sa faca acest lucru, arata Institutul pentru Studiul Razboiului…

- Fortele ruse ataca cu rachete un important pod care leaga Ucraina de Romania, se arata in ultima evaluare a Ministerului britanic al Apararii. Rusia efectueaza atacuri cu rachete cu raza lunga impotriva infrastructurii din intreaga Ucraina. Acest pod cu importanta strategica (podul Zatoka) leaga Ucraina…