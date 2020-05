După 15 mai vor fi eliminate gradual restricțiile Dupa 15 mai vor fi eliminate gradual restricțiile Ludovic Orban. Foto: gov.ro În 10 zile, starea de urgența va fi înlocuita cu cea de alerta, iar restricțiile vor fi ridicate gradual și numai cu introducerea unor masuri compensatorii, care sa țina epidemia sub control - a explicat luni seara prim-ministrul. Ludovic Orban a mai spus ca va fi stabilit un set de reguli inclusiv pentru munca în birouri. Andrei Șerban a urmarit conferința de presa a premierului, organizata la împlinirea a șase luni de mandat: "Premierul Ludovic Orban a reamintit ca… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

