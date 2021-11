DUNCAN LAURENCE lanseaza o melodie speciala de sarbatori, intitulata Wishes Come True

Duncan Laurence revine cu o piesa originala pentru perioada sarbatorilor de Craciun, denumita „Wishes Come True,” lansata astazi, 26 noiembie. Cu vocea sa impresionanta de tenor, acompaniata de notele imbietoare de pian, piesa poate fi considerata o invitație speciala catre inceputul unei povești de iubire: „Put on your winter coat / I’ll be outside / Meet me under the mistletoe / Baby I’m falling for you / Like snow on a Christmas night / When I’m with you wishes come true.” „De cand eram mic, am iubit Craciunul datorita luminilor, cadourilor și mancarurilor speciale. Dar, inaintand in varsta,…