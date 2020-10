Stiri pe aceeasi tema

- HC Dunarea Braila a invins echipa norvegiana Tertnes Bergen cu scorul de 28-26 (14-11), sambata, pe teren propriu, in prima mansa a turului al doilea preliminar al competitiei feminine de handbal EHF European League. Dunarea a controlat prima repriza, in care a avut un avantaj maxim de patru goluri,…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Adrian Paun, a declarat, joi seara, dupa calificarea in grupele Ligii Europa, ca isi doreste ca printre adversarele din faza urmatoare sa se numere si AC Milan.“Am strigat in vestiar: Sa vina Milan. Este echipa mea de suflet, ii astept de mult timp. Ei au mai…

- Serbia a anunțat ca nu mai vine la Craiova din cauza pandemiei de coronavirus. La 9 luni de la numirea in funcție, selecționerul Bogdan Burcea nu a apucat sa joace niciun meci cu ”tricolorele” Naționala de senioare a Romaniei s-a reunit duminica seara, la Craiova, in vederea unui prim stagiu de pregatire…

- Lia Olguța Vasilescu revine la carma Craiovei, dupa ce a caștigat un nou mandat de primar la Baniei! Fostul ministru al Muncii a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca PSD a caștigat tot ce se putea in Dolj.”Am caștigat, rezultatele sunt mai bune decat la exit-poll. Am caștigat primaria…

- Anca Hanu a primit, luni seara, trofeul pentru cea mai buna actrita intr-un rol principal, Chiritza Barzoi din „Chiritza in concert”, dupa Vasile Alecsandri si Matei Millo, un spectacol concert de Ada Milea la Teatrul National Cluj-Napoca, la editia a 28-a a galei Uniunii Teatrale din Romania care are…

- Dupa 175 de zile fara handbal, CSM București și CSM Slatina au jucat joi seara in Sala Polivalenta din Capitala. A fost distracție pentru Neagu și compania Pe 11 martie se jucase ultimul meci de handbal feminin in Romania. CSM București o invinsese atunci cu 23-22 pe SCM Rm. Valcea in derbyul sezonului…

- Giedrius Arlauskis (32 de ani), a comentat triumful lui CFR Cluj in Liga 1 și a confirmat faptul ca meciul cu CS U Craiova din aceasta seara a fost ultima sa partida in tricoul „feroviarilor”. „Acum pot sa spun ca e gata, am incheiat cu CFR. A fost ultimul meci la CFR, plec. Destinația o aflați mai…

- Echipele din Romania si-au aflat, marti, adversarele in EHF European League la handbal masculin si feminin, potrivit news.ro.Citește și: Cum a incercat 'vataful' de la BAD a Jandarmeriei sa puna 'bețe in roate' DIICOT - Spunea ca RECUNOAȘTE tot dar declara doar formalitațiAstfel, la feminin,…