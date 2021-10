Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului romanesc, dezvaluie cum poate naționala coordonata de Mirel Radoi sa invinga echipa Germaniei, in meciul de la Hamburg, vineri, ora 21:45. Mircea Lucescu scoate toate carțile pe masa Intors in Romania pentru cateva zile, in…

- Romania urmeaza sa dispute doua meciuri importante in preliminariile CM 2022 din Qatar: vineri, in deplasare, in Germania și 3 zile mai tarziu acasa, contra Armeniei. Deși majoritatea tricolorilor s-au aratat extrem de increzatori in șansele de a obține puncte in meciul cu Germania, șeful Comisiei Tehnice,…

- Victor Pițurca, fost selecționer și antrenor al lui Mirel Radoi, spune ca „eu aș pregati meciul cu Germania ca sa-l caștig, sa obțin ceva, nu sa las toate speranțele de calificare numai pentru partida cu Armenia”. Vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg.Partida…

- Drumul Romaniei spre CM Qatar 2022 trece prin Hamburg vineri, de la ora 21:45, live pe Superbet. Germania - Romania nu e doar cel mai greu test al naționalei lui Mirel Radoi in actualele preliminarii, ci și meciul in care jucatorii de baza ai selecționerului trebuie sa-i rasplateasca acestuia increderea…

- Romania va disputa al 15-lea meci all-time cu colosul Germania, pe care n-am invins-o niciodata intr-o partida oficiala și din al carei lot doar micuțul mijlocaș al lui Bayern, Joshua Kimmich, este cotat peste valoarea insumata a celor 26 de jucatori convocați de Mirel Radoi. Vineri, 8 octombrie, de…

- Romania pregatește meciurile cu Germania și Armenia, din preliminariile CM 2022. Vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg. Luni, 11 octombrie, in Ghencea, tot de la 21:45, naționala primește vizita Armeniei. Partidele vor putea fi urmarite in format liveTEXT…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, joi, ca fanii romani pot cumpara on-line bilete in valoare de 25 si 35 de euro pentru partida pe care nationala pregatita de Mirel Radoi o va disputa vineri, 8 octombrie, in Germania, in preliminariile CM 2022, potrivit agerpres.ro. "Vineri, 8 octombrie,…

- Mirel Radoi face din nou ajustari in lotul cu care Romania U23 va aborda Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ramas fara Dragoș Nedelcu, cedat de FCSB in Germania, selecționerul l-a convocat de urgența pe Ronaldo Deaconu (24 de ani), mijloacașul lui Gaz Metan. „Ramas cu doar 21 de jucatori dupa ce Nedelcu…