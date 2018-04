Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa cinstește in Duminica a 3-a dupa Praznicul Invierii Domnului pe Sfintele Femei Mironosițe care, „in prima zi a saptamanii (Duminica), pe cand rasarea soarele" (Marcu 16, 2), au venit la mormantul Mantuitorului Iisus Hristos cu miresme de mare preț, primind de la ...

- Izvorul Tamaduirii 2018. Aghiasma Mica. În fiecare an, în prima vineri dupa Paste, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii. Creștinii care vin la biserica iau parte la slujba de sfințire a apei, cunoscuta și sub numele de Aghiasma Mica.

- In fiecare an, in prima vineri dupa Paști, Biserica Ortodoxa sarbatorește Izvorul Tamaduirii. Este un praznic inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in lucrarea mantuirii oamenilor.

- Mai sunt cateva ore pana cand, in bisericile din toata țara, va rasuna vestea Invierii Domnului, iar preoții vor rosti Hristos a Inviat. Ortodocșii se pregatesc sa primeasca Lumina Sfanta.

- In perioada sarbatorilor de Paște, peste 400 de politisti actioneaza zilnic, pentru menținerea ordinii si linistii publice, protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, patrimoniului acestora si pentru prevenirea oricaror fapte antisociale. Read More...

- PAȘTE 2018. Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat! MESAJE PAȘTE. Cu lumanari aprinse și sufletul curaț sa spunem impreuna HRISTOS A INVIAT! MESAJE ȘI URARI PRIN SMS. Sarbatori fericite…

- 90 de persoane din Cugir și 39 din Vinerea, care in acest an implinesc onorabila varsta de 60 de ani vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

- Pe 15 martie, de la ora 11:00, te invitam in ParkLake Shopping Center la un workshop special – “ Idei pentru masa de Paști ”! Alaturi de invitații noștri, vedeta TV Iuliana Tudor, Chef Nicolai Tand, Miruna Ardelean (arhitecta) și Claudia Dora Oprina (designer floral), vom vorbi despre obiceiurile Pascale,…