Duminica, meci in Liga 1 la Ovidiu cu Dunarea Calarasi: FC Viitorul aduce un fotbalist care si-a facut junioratul la Barcelona

Formatia constanteana a castigat cu 2 0 in deplasare in prima mansa, dar in retur, la Ovidiu, nu a mai gasit drumul spre gol, meciul incheindu se doar 0 0. In faza urmatoare a competitiei continentale, FC Viitorul va intalni formatia olandeza Vitesse Arnhem, primul meci al dublei manse urmand sa aiba loc la Ovidiu. Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a remarcat ca, in disputa cu luxemburghezii de la Ovidiu, "au fost si lucruri bune, si mai putin buneldquo;. "Pozitiv e ca nu am ...