† DUMINICA a 33-a de peste an Oamenii sunt curiosi si dornici sa cunoasca mai mult: timpul cand lumea se va sfarsi, cum si prin ce se va sfarsi; prin foc, cum spune sfantul Petru (2Pt 3,7) sau prin legea entropiei, cum sustine stiinta, adica prin racirea soarelui si prin morfoza galaxiei noastre; prin impactul cu alte corpuri ceresti; prin autodistrugere atomica etc. […] Articolul † DUMINICA a 33-a de peste an apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La ora 14.30, in județul Bacau au votat 160.097 de alegatori – 26,66 % din cei inscriși pe listele electorale. Cel mai mare numar de alegatori s-a inregistrat la secția de la școala nr 1 Slanic Moldova – 714, din care 316 pe liste suplimentare. Cel mai mic numar – 28 – s-a inregistrat la […] Articolul…

- In acest episod legat de Zaheu, pacatosul pocait si convertit, observam acel act de dragoste al lui Dumnezeu pentru toate fapturile sale. Oamenii il dispretuiau foarte mult pe Zaheu, fiindca era compromis din cauza banilor, a functiei sale de perceptor, in slujba unei puteri de ocupatie, si poate pentru…

- La data de 30 octombrie a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Judetean Bacau – Poliția Tg Ocna, Compartimentul de Analiza si Prevenirea Criminalitatii și Ordine Publica au participat la o activitate preventiva in cadrul programului județean de prevenirea delincvenței juvenile și victimizarii…

- Lucrarile de modernizare a celebrei strazi din tg Ocna care duce catre Salina din localitate au inceput, in aceste zile, a anunțat europarlamentarul Dragoș Benea. “Strada Salinei este finanțata de Guvernul Romaniei, care a alocat fondurile necesare lucrarilor de reabilitare. Astfel, Salina Tg. Ocna…

- Piesa, cu un mesaj contemporan, urmareste viata unui prezentator de televiziune, recreand atmosfera unui studio. „Viata e in direct aici!”, scrisa de Radu Herjeu, regia Sorin Militaru, va avea premiera pe 4 octombrie, ora 19.00, la Sala Mare a Teatrului Municipal „Bacovia”. „Am scris aceasta piesa despre…

- Social-democrații bacauani s-au intalnit, sambata seara, pentru a dezbate propunerea europarlamentarului Dragoș Benea, președintele organizației județene, de a i se retrage sprijinul politic lui Cosmin Necula, primarul Bacaului. Criticile lansate de primar la adresa Guvernului, care ar fi lasat Bacaul…

- Sambata, 21 septembrie, de la ora 17.00, Hello Shopping Park invita bacauanii si nu numai, la cumparaturi si la un show marca Zurli. Toamna aceasta, Hello Shopping Park aniverseaza 11 ani de la inaugurarea centrului comercial, oferind un spectacol sustinut de renumita trupa pentru copii, Gasca Zurli.…

- Oamenii, din cele mai vechi timpuri și-au cultivat preferințele și au avut tendințe profunde spre arte. Iar arta au facut-o din tot ce i-au inconjurat. In istorie au existat mai multe epoci in care oamenii, prin meșteșug, au faurit adevarate capodopere. Totul a evoluat, și in ciuda tehnologiilor moderne…