Dumi și Atlass au lansat piesa Vibrez Inca o colaborare de succes s-a lansat luni, de la ora 19:00, pe canalul de Youtube al lui Dumi și pe toate platformele de streaming. Piesa “Vibrez” este un featuring intre Dumi și Atlass pe care trebuie sa o ascultați in continuare. Dumi ne-a obișnuit cu piese motivaționale iar cele mai noi melodii au fost “E mama”, “o piesa de vibe, de vara iar “Pe dos” este una super speciala și intima pot spune, compusa intr un moment super dificil din viața mea. Noua piesa se numește „Vibrez”. O colaborare cu bunul meu prieten Atlass de care sunt super mandru. O piesa de dragoste dansanta, o simți și o dansezi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

