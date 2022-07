Proaspat divizionara secunda CSC Dumbravița a remizat, scor 1-1, in amicalul disputat astazi pe terenul formației de Liga a III-a, Avantul Periam. Dumbravița a condus din minutul 35, atunci cand Adrian Bain a marcat cu capul, dupa un corner executat de Calin Toma. Egalarea a venit la ultima faza a primei reprize, atunci cand gazdele ... The post Dumbravița, egal in fața fostei colege din Liga 3, Avantul Periam appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .