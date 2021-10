Duhovnicul Manastirii Durau, Teodosie Paraschiv, a ținut predici halucinante in fața enoriașilor, cu privire la vaccinarea anti-Covid-19. Jurnaliștii de la reporteris.ro au intrat in posesia unor inregistrari cu predici de liturghie ținute de Teodosie Paraschiv, in care duhovnicul Manastirii Durau transmite ca Dumnezeu este singurul care te protejeaza de COVID, dar și ca in Occident sunt paganii. Ba mai mult, Teodosie Paraschiv iși vinde cuvantarile adunate intr-un volum și un CD chiar la ușa bisericii, fara niciun bon fiscal, susține sursa citata. Vaccinul este considerat otrava, insași existența…