Stiri pe aceeasi tema

- Formația CSU din Suceava a evoluat miercuri seara pe terenul celei de-a doua clasate, CSM Constanța, in cadrul etapei a VII-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Partida a fost dominata de formația gazda, care s-a impus clar, la final, cu scorul de 37-25 (20-9).In cadrul acestei runde s-au mai ...

- Dupa o victorie importanta in deplasare, scor 30-27 cu CSM Vaslui, echipa masculina de handbal CSM Constanta revine cu o reprezentatie pe teren propriu. Miercuri, 5 octombrie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, formatia antrenata de George Buricea primeste vizita celor de la CSU din Suceava, intr-o…

- Meciul dintre Silkeborg și FCSB (joi, ora 19:45) va fi transmis de Pro Arena, post secundar al trustului Pro, dupa ce primele doua partide ale „roș-albaștrilor” din grupele Conference League s-au vazut la Pro TV. In Danemarca, vicecampioana Romaniei va cauta cea dintai victorie din grupa. Pro TV a…

- Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi, in data de 28 septembrie, gazda partidei dintre CS Minaur și AHC Potaissa Turda, joc din cadrul etapei a 6-a din Liga Zimbrilor. Va fi un meci dificil pentru minauriști, care vor incerca sa se mențina sus in clasamentul Ligii Zimbrilor. Nu le va fi…

- Campionatul Ligii Florilor debuteaza pe 27/28 august. Primul meci al noii ediții din Liga Florilor MOL este cel de la Craiova, dintre SCM din localitate și CS Minaur Baia Mare, care va avea loc sambata, 27 august, de la ora 17.30, in direct la Pro Arena. Restul partidelor sunt programate duminica, 28…

- Ediția de campionat 2022-2023 a Ligii Naționale de handbal masculin va incepe la sfarșitul lunii august. Echipa locala, CSU din Suceava, va avea parte de un debut tare de sezon, urmand sa joace cu Minaur, Dinamo și CSM București in primele trei runde. Partida de la Baia Mare se va disputa pe data ...

- Inaintea startului noii ediții de campionat in Liga Florilor MOL, CS Minaur Baia Mare va participa la un turneu in Polonia, la Lubin, acolo unde va mai disputa alte trei partide. Aici avem șase echipe, imparțite in doua grupe. Fiecare echipa va disputa doua meciuri in prima zi, iar mai apoi, in funcție…