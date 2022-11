Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a XII-a a Ligii a IV-a a programat, duminica, duelul primelor doua clasate, Șomuzul Preutești și Juniorul Suceava. Partida s-a terminat nedecis, 1-1, astfel incat formația din Preutești iși pastreaza avansul de doua puncte in fruntea ierarhiei. Cel mai categoric succes al rundei a fost ...

- Formația Șomuzul Preutești ramane neinvinsa in Liga a IV-a și dupa disputarea meciurilor din etapa a X-a. Liderul clasamentului a dispus cu 2-1, pe teren propriu, de ASA Rarau Campulung Moldovenesc, cu ajutorul „dublei" semnate de Sergiu Beclea. La fel de strans a fost și duelul dintre ...

- SCMU Craiova s-a deplasat la Cluj in acest weekend, pentru duelul la prima vedere facil cu Universitatea, dar lucrurile pe teren nu au fost chiar așa. Formația pregatita de Dan Pascu a caștigat cu scorul de 3-1 (25-12, 23-25, 25-21, 29-27), dar gruparea din Ardeal a pus probleme serioase, in special…

- Etapa a sasea a Ligii a III-a a suras unei singure echipe bacauane, Aerostar, victorioasa cu 4-1 vineri, pe teren propriu, in uvertura Seriei 2. Sambata, CSM Bacau in Seria 1 si FC Dinamo Bacau, in Seria 2 au cedat, in schimb, la scor identic, 0-2 in fata primelor clasate din cele doua serii, Foresta…

- Echipa de Liga a 3 a Farul Constanta II a disputat confruntarea cu Dunarea Calarasi, din etapa a 4 a a seriei a 3 a.Intalnirea a avut loc pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi si s a incheiat la egalitate, 0 0.Inaintea intalnirii, Dunarea Calarasi era liderul clasamentului.Partida a fost…

- In fața a aproximativ 1.500 de spectatori, Foresta a caștigat cu scorul de 2-1 confruntarea cu Dante Botoșani și s-a calificat in play-off-ul Cupei Romaniei. Partida nu a fost deloc una ușoara, pentru ca adversarii au dat o replica darza. Dupa o prima repriza alba, botoșanenii au deschis scorul in ...

- Asociația Județeana de Fotbal Suceava a stabilit țintarul ediției de campionat 2022-2023 a Ligii a IV-a. Fața de cele 10 formații din sezonul precedent, in acest an numarul formațiilor participante in eșalonul al patrulea a crescut la 16. Numele noi sunt Foresta II Suceava, Bucovina Darmanești, ...