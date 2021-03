Dudeștii Vechi intră în carantină. Măsură prelungită cu încă două săptămâni pentru alte două localități din Timiș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a decis ca localitatea Dudeștii Vechi va intra in carantina pentru 14 zile, in aceeași ședința fiind decisa și prelungirea carantinei pentru localitațile Dumbravița și Șandra. „Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1.000 de locuitori la nivelul județului Timiș a crescut, Centrul Județean […] Articolul Dudeștii Vechi intra in carantina. Masura prelungita cu inca doua saptamani pentru alte doua localitați din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

