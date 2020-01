Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa de Sussex sau Meghan Markle, cunoscuta drept soția printului Harry, este in Canada pana cand Regina Elisabeta a II-a și sfatuitorii sai vor lua o hotarare in legatura cu viitorul rol al cuplului in familia regala.

- Ducii de Sussex, Meghan si Harry, au petrecut anul acesta Craciunul departe de familia regala britanica, intr-o locuinta de lux din Canada, in valoare de 20 de milioane de dolari, scrie presa internationala.

- Camilla, sotia mostenitorului tronului Marii Britanii, printul Charles, si-a anulat la sfatul medicilor toate evenimentele la care urma sa participe dupa ce a contractat o infectie respiratorie, a declarat joi o purtatoare de cuvant a cuplului regal, citata de Reuters. Camilla, 72 de ani,…