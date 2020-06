"Du-te Soare, vino Luna/ Sanzienele imbuna". Traditii si obiceiuri de Sarbatoarea Sanzienelor

Stiri pe aceeasi tema

- SANZIENE 2020: Numite in traditia populara si Sfintele, Frumoasele, Maiastrele, Sanzienele sau Sanzaienele sunt fiinte ireale, fantastice, fapturi luminoase din aer, albe, frumoase, binefacatoare, care au numai insusiri bune. Fuioare usoare de vant in timpul zilei, noaptea se transforma in zane cu…

- La 50 de zile dupa Invierea Domnului se celebreaza Pogorarea Duhului Sfant, numita in popor Rusaliile. Numele sarbatorii de Rusalii vine de la Rosalia, sarbatoarea romana a trandafirilor sau rozelor, peste care se suprapune sarbatoarea creștina, ce in vechime era inchinata și stramoșilor. De Rusalii…

- Rusaliile sau Pogorarea Duhului Sfant este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, alaturi de cea a Pastilor. Este praznuita inca din vremea sfintilor apostoli. Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc duminica, 7 iunie 2020, Rusaliile, amintind ca in aceasta zi, cand Duhul Sfant a venit…

- Rusaliile sau Pogorarea Duhului Sfant este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, alaturi de cea a Pastilor. Este praznuita inca din vremea sfintilor apostoli. Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc duminica, 7 iunie 2020, Rusaliile, amintind ca in aceasta zi, cand Duhul Sfant a venit…

- Rusaliile sau Pogorarea Duhului Sfant reprezinta una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, alaturi de cea a Pastilor. Este praznuita inca din vremea sfintilor apostoli. Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc duminica, 7 iunie 2020, Rusaliile, amintind ca in aceasta zi, cand Duhul Sfant…

- Rusaliile sau Pogorarea Sfantului Duh sunt sarbatorite de Biserica Ortodoxa Romana duminica, 7 iunie. De Rusalii, creștinii au parte de tradiții și obiceiuri in intreaga țara. Sarbatoarea Rusaliilor incheie ciclul pascal, cand se praznuiește minunea Pogorarii Duhului Sfant peste Apostolii Domnului.…

- Credincioșii ortodocsi și cei greco-catolici sarbatoresc, maine, Pogorarea Duhului Sfant sau Rusaliile, un praznic cu data mobila, celebrat in fiecare an la 50 de zile dupa Sfintele Pasti. Supranumita a Cincizecimii, Duminica Rusaliilor face trimitere la Vechiul ... The post Pogorarea Duhului Sfant.…

- A inceput Saptamana Patimilor sau așa cum mai este numita și in popor, Saptamana Mare, aceasta fiind ultima saptamana din Postul Sfintelor Paște! Afla ce trebuie neaparat sa faci astazi, in prima zi din aceasta Saptamana importanta!