- Un barbat din Suceava, care a fost gasit si inchis anul trecut pentru o pedeapsa de 20 de ani dupa ce a fost condamnat definitiv pentru o tentativa de omor, a fost recent eliberat prin decizia Curtii de Apel Suceava, care a decis redeschiderea procesului penal. Barbatul va fi supus controlului judiciar…

- Unde și-a gasit un barbat din Alba, televizorul furat din bucataria casei. Cazul cu autori necunoscuți, inchis de procurori Dupa aproape doi ani de la fapta, justiția din Blaj a inchis dosarul unui furt ramas cu autori necunoscuți. Este vorba despre un barbat care s-a trezit cu televizorul furat, iar…

- ■ cercetari sunt efectuate de catre Poliția Neamț și Direcția Generala de Asistența Sociala ■ Primaria Roman a trimis mediatorul sanitar sa identifice familiile din care provin cei 13 copii intoxicați ■ parinții urmeaza a fi consiliați cu privire la indatoririle ce le revin pentru supravegherea minorilor…

- Nela a nascut o fetița la doar 16 ani, insa a fost obligata sa iși lase copila in spital deoarece mama ei i-a spus ca nu o va primi in casa. Nela a cautat-o in tot acest timp pe fiica ei și a marturisit la Acces Direct ca pe aceasta o cheama Marina Jenica Artene și s-a nascut pe 14 februarie 1994.

- Cutremurul din Turcia și Siria a distrus o mulțime de vieți, insa a și dat naștere la altele noi. Un bebeluș s-a nascut sub ruine și a supraviețuit, pana salvatorii l-au scos la suprafața. Pentru ca parinții ei au murit in dezastru, Aya a fost adoptata și și-a gasit o noua familie.

- Barbatul, care locuia in statul Carolina de Nord si avea putin peste 50 de ani, a dezvoltat cel mai probabil "sindromul accentului strain" (FAS), potrivit unui studiu publicat in British Medical Journal, relateaza Agerpres.Acest sindrom foarte rar l-a facut pe pacientul american, care nu avea rude apropiate…