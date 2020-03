Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar venit din Marea Britanie a oprit pe Calea Eroilor unde au debarcat 5 persoane. Acestea au fost izolate de oameni, de comunitate cu ajutorul polițiștilor și jandarmilor. Un specialist al DSP a venit și le-a evaluat starea de sanatate. Nimeni nu prezinta simptome. Sunt direcționați catre domiciliu,…

- Sorina Pintea a inceput sa se simta rau in arestul Poliției Capitalei, anunța Mediafax. O ambulanța a fost chemata, iar, potrivit sursei citate, fostului ministru al Sanatații i s-a administrat o perfuzie. Sorina Pintea a inceput sa se simta rau, duminica, la arestul central al Capitalei. Fostul ministru…

- UPDATE: Trei romani internati vineri cu simptome respiratorii intr-un spital din Republica Dominicana au testele pentru coronavirusul COVID-19 negative, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, potrivit presei online locale.Cei trei romani sunt toti barbati, in varsta de 29, 35 si respectiv…

- ■ inculpatul a fost prins la Roman, in flagrant ■ el trimitea stupefiantele din Anglia cu o firma de coletarie si se intorcea in tara cu avionul ■ parte din stupefiante urmau a fi consumare la o petrecere din statiunea Azuga ■ Magistratii de la Iasi nu vor sa-l lase in libertate pe un traficant […]…

- DSP Timiș susține despre tanarul de 25 de ani din Reșița care a ingrijit in Germania patru persoane confirmate cu coronavirus ca nu are gripa. Analizele pentru coronavirus sunt așteptate de la București. Cei de la DSP Timiș spun ca au fost anunțați miercuri dimineața de catre medicul de garda de la…

- Coronavirus devine o amenințare din ce in ce mai mare, pe masura ce se raspandește in tot mai multe țari. Inca nu s-a gasit o soluție, dar cercetatorii romani lucreaza la una. Profesorul doctor Virgil Paunescu, care este director al Institutului OncoGen din Timișoara, a explicat pentru Antena 3 ca institutul…

- Un negociator al Politiei Brasov incearca, luni, sa elibereze un copil de 6 ani, dupa ce mama lui s-a blocat cu el in casa si refuza orice contact. Surse din ancheta arata ca tatal copilului, cetatean italian, a venit sa ia copilul, in baza unei sentinte in Italia. Potrivit IPJ Brasov, politistii au…

- Un labrador in varsta de sapte ani din Anglia a suferit doua operatii chirurgicale care i-au salvat viata dupa ce a inghitit 34 de decoratiuni din turta dulce legate cu panglici decorative care fusesera pregatite pentru bradul de Craciun, relateaza duminica Press Association, potrivit digi24.ro. Proprietara…