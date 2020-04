Stiri pe aceeasi tema

- Alte 13 persoane au murit, in aceasta seara, din cauza infectarii cu coronavirus, anunța autoritațile! Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati:…

- Deces 39: Barbat, 71 ani, județul Suceava (contact cu o persoana care a revenit din Austria). În data de 25.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru Covid-19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca. Rezultatul testarii din data de 26.03.2020 a fost pozitiv.…

- Militarul din Dej, ginere al dejencei infectata cu noul coronavirus poate rasufla usurat. Medicii Spitalului Clinic de Boli Infectioase din Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Primul test al militarului care a intrat in contact cu angajatii Automecanica si Mija, negativ apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Rezultatul testului facut pentru coronavirus a ieșit, iar medicii m-au anunțat ca este #NEGATIV! Ma bucur sa anunț ca atat eu, Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Corneliu Stefan – Rezultatul testului facut pentru coronavirus este nagativ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- INFORMARE Deoarece am participat recent la mai multe activitați alaturi de membrii PNL și reprezentanți ai Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Liderul PNL Targoviste se autoizoleaza. A fost testat si asteapta rezultatul apare prima data in Gazeta Dambovitei .