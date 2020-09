Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a anunțat ca, incepand de joi, nu se mai primesc documente in format fizic de la persoanele care se prezinta la sediul din strada Avrig pentru eliberarea deciziilor de carantina sau izolare din cauza COVID-19, noteaza Agerpres."In contextul pandemic…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat și astazi un numar mare de imbolnaviri inregistrate in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau: 30. De asemenea, din raportul de astazi, reiese ca peste 600 de buzoieni sunt in carantina sau in izolare la domiciliu, in urma anchetelor epidemiologice efectuate…

- Institutul National de Sanatate Publica a actualizat lista statelor cuprinse in asa-numita ”zona galbena”, iar toate persoanele care vin din acestea trebuie sa stea 14 zile in izolare. Accesați Lista tarilor si zonelor cu risc epidemiologic ridicat, care intra in vigoare in 3 august, ora 0.00. ”Masura…

- Guvernul se reuneste in sedinta, luni, de la ora 12,00, urmand sa discute, printre altele, si proiectul de lege care pune in acord cu recomandarile Curtii Constitutionale textele normative referitoare la carantina, izolare si internarea obligatorie. Ministrul Nelu Tataru anunta, vineri seara, ca Ministerul…

- Au chemat avocați, au sunat la 112 și Direcția de Sanatate Publica și au cerut sa vina poliția sa-i eliberereze, așa descriu angajații centrului de carantina organizat, in luna martie, la sanatoriul Techirghiol. Angajații sanatoriului au povestit, in exclusivitate, pentru corespondentul EVZ la Constanța,…

- Opt pompieri de la Detasamentul Campina au fost confirmati, vineri, cu COVID-19 si un test se afla in continuare in lucru, dupa ce cu o zi inainte fusese depistat primul caz de coronavirus din unitate. Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova demarand o ancheta epidemiologica in acest caz, transmite…