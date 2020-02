Drumuri noi în valoare de şase milioane lei la Strunga A fost, de altfel, singura oferta depusa la licitatia organizata in acest scop. Proiectarea si executia lucrarilor vizeaza in total 5,2 km de drum cu o latime de 4, respectiv 3,5 metri, la care se adauga acostamentul lat de cel mult 0,5 metri pe fiecare parte. Sunt incluse si realizarea podetelor spre proprietati, montarea de indicatoare si efectuarea marcajelor necesare. Procedura de atribuire a contractului a durat doar doua luni, iar realizarea lui se va intinde pe 22 de lun (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

