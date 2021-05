Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul drum expres Gaesti - Ploiesti este subiectul unei ample dezbateri initiate de autoritatile judetene si cei ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR).

- S-a depus la CNAIR, documentatia Inelului 2 de Centura al municipiului Targoviste. Presedintele CJ, Corneliu Stefan a mers personal sa discute cu reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Totodata, presedintele CJ, Corneliu Stefan alaturi de directorul Companiei de…

- In cadrul unei conferinte de presa, presedintele Consiliului Judetean Dambovita (CJD), Corneliu Stefan, a anuntat lansarea studiului de prefezabilitate pentru Inelul 2 de centura – drum de legatura care va spori accesibilitatea in zona urbana a municipiului Targoviste.La acest eveniment au fost prezenti:…

- 2021 este un an al investitiilor si al dezvoltarii in Dambovita, CJ Dambovita si-a stabilit deja axele prioritare: SANATATEA, INFRASTRUCTURA, ADMINISTRATIA, ANTRE-PRENORIATUL, TURISMUL, MEDIUL SI SPORTUL. Presedintele CJ, Corneliu Stefan a trecut in revista principalele investitii care vor prinde viata…

- Pe fondul cresterii, in ultimele zile, a numarului de cazuri noi de COVID-19, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a initiat un dialog cu managerii institutiilor spitalicesti din judet, in scopul identificarii celor mai bune solutii astfel incat actul medical sa nu aiba de suferit.De…

- Grupul de initiativa al Consiliului Judetean al Elevilor Dambovita a participat la o intalnire cu conducerea Consiliului Judetean Dambovita – reprezentata de presedintele Corneliu Stefan, vicepresedintele Luciana Cristea, administratorul public al judetului, Cristian Avanu, reprezentanti ai Cabinetului…

- La propunerea presedintelui Consiliului Judetean Dambovita (CJD), Corneliu Stefan, 3 rute cultural-turistice dezvoltate pe plan national au fost recunoscute, urmare a analizei efectuate de specialistii Serviciului Relatii Internationale si Afaceri Europene in domeniul Turismului din cadrul Ministerului…

- Viitoarele fonduri europene reprezinta o uriasa oportunitate pentru dezvoltarea judetului Dambovita si a regiunii din care facem parte, Sud-Muntenia. Presedintele CJ, Corneliu Stefan alaturi de vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Luciana Cristea, si administratorul public al judetului,…