- Pentru drumurile naționale din județul Gorj vor fi disponibile in acest sezon de iarna cateva zeci de utilaje. Vor fi utilaje proprii și utilaje asigurate in baza unui acord cadru pentru deszapezirea drumurilor naționale din Gorj. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova,…

- Continue reading Acțiuni de deszapezire pe drumurile naționale din nord-vestul țarii. CNAIR ii avertizeaza pe șoferi ca este obligatoriu ca vehiculele care tranziteaza zonele inalte sa fie echipate de iarna at Info real.

- In unele zone ale țarii, drumarii au ieșit la deszapezire, pe carosabil s-a așternut un strat consistent de zapada. Deszapezire pe DN 67C, intre Novaci și Ranca. The post In unele zone ale țarii, drumarii au ieșit la deszapezire.VIDEO first appeared on Partener TV .

- Vremea s-a schimbat radical noaptea trecuta. Au avut loc ninsori puternice in județul Gorj. De altfel tot aici s-a depus și un strat consistent de zapada. Conform Antena 4, in stațiunea Ranca din județul Gorj, s-a așezat primul strat de zapada. Drumarii au mobilizat utilajele pentru a deszapezi șoselele…

- Vești bune pentru cei care așteapta cu nerabdare zapada! Ninge pe Transalpina si Transfagarașan! Drumarii au intervenit cu utilaje de deszapezire, deoarece la munte este viscol. Iata ce au transmis specialiștii!

- Zapada depusa a inghețat in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 67C - Transalpina, iar drumarii au intervenit de dimineața cu un utilaj cu lama și material antiderapant pe tronsonul dintre Ranca și Obarșia Lotrului.Drumarii au intervenit, duminica dimineața, pe DN 67C, tronsonul cuprins intre…

